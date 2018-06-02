وزير التجارة الأمريكي يصل إلى بكين لإجراء محادثات بشأن التجارة

وصل وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إلى بكين اليوم السبت لإجراء محادثات تجارية مع المسؤولين الصينيين، حيث تصاعدت التوترات بشأن التعريفات الجمركية بين الاقتصادين في الأيام الأخيرة.

وأعلن البيت الأبيض قبل أيام من وصول روس أنه سيفرض تعريفة بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار على الرغم من موافقة واشنطن في السابق على تعليق هذه التعريفة.

وانتقدت بكين هذا الاعلان، وقالت يوم الأربعاء إنها "ليست خائفة من خوض حرب تجارية."

وفي زيارة سابقة إلى بكين الشهر الماضي، طلب مسؤولون أمريكيون من الحكومة الصينية أن تحدّ من العجز التجاري بين البلدين بما لا يقل عن 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020 ، وأن تتوقف عن دعم شركات التكنولوجيا المحلية في إطار استراتيجية "صنع في الصين 2025".

واتفق البلدان في وقت لاحق، خلال زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي إلى واشنطن، على زيادة واردات الولايات المتحدة إلى الصين وتعليق التعريفات الجمركية، وهو قرار عكسته الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.