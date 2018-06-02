أمر ملكي : إنشاء مجلس للمحميات الملكية برئاسة ولي العهد

صدرت أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 217 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 2 ) بتاريخ 28 / 2 / 1424هـ ، ورقم ( أ / 181 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت :

أولاً : تُنشأ وزارة باسم " وزارة الثقافة " وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة.

ثانياً : يعدل اسم " وزارة الثقافة والإعلام" ليكون " وزارة الإعلام " .

ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع وزارة الثقافة ، ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 - استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 - مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا ، واقتراح تعديلها ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

3 - يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 218 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( 407) بتاريخ 22 / 9 / 1437هـ ، ورقم ( 475) بتاريخ 7 / 9 / 1439هـ . وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. ورغبة منا في الارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها ، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين. أمرنا بما هو آت:

أولاً : إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ثانياً : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وهم كل من : سمو أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو وزير الداخلية ، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير الحج والعمرة ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي.

الرقم : أ / 219 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. ونظراً لأهمية تطوير المحميات الطبيعية - باعتبارها ثروة وطنية حبى الله بلادنا بها - بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها ، وتنشيط السياحة البيئية. أمرنا بما هو آت :

أولاً : إنشاء " مجلس للمحميات الملكية " في الديوان الملكي ، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

ثانياً : تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 220 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 219 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ الصادر بشأن إنشاء " مجلس المحميات الملكية " في الديوان الملكي ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر منا . أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُكوّن " مجلس المحميات الملكية " برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية كل من :

1 - صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

2 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

3 - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

4 - صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

5 - صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود

6 - معالي وزير البيئة والمياه والزراعة واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه - أيده الله - على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك، فقد صدر أمره - رعاه الله - بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:

1 - تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية ، وتسمى ( محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

2 - تكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى ( محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز ) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

3 - تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى ( محمية الإمام تركي بن عبدالله ) ، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

4- تكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية ، تسمى (محمية الملك عبدالعزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

5- تكون محميات ( الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة ) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى ( محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز )، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

6 - تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى ( محمية الأمير محمد بن سلمان)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الامير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن ( جدة التاريخية) وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على اقتراح سموه إنشاء إدارة باسم ( إدارة مشروع جدة التاريخية ) ترتبط بوزارة الثقافة ، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.

الرقم : أ / 221 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ ، ورقم ( أ / 181 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ ، ورقم ( أ / 217 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 222 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 223 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 69 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 70 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ المتضمن تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 222 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 224 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 222 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 225 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 50 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه.

ثانيًا : يعين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 226 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 260 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 227 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 228 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 35 ) بتاريخ 3 / 5 / 1431هـ ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير .

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 229 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) بتاريخ 16 / 9 / 1395هـ ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 230 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 231 التاريخ : 17/ 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 232 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين المهندس / خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة .

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 234 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 190 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي المهندس / سعد بن عبدالعزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه.

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 235 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين المهندس / بدر بن عبدالله بن مهناء الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة .

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 236 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة .

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 237 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة .

ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 238 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 191 ) بتاريخ 18 / 9 / 1437هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان مدير جامعة حفر الباطن من منصبه .

ثانياً : يعين الدكتور / محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني مديراً لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة .

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 239 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الدكتور / بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة .

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 240 التاريخ : 17 / 9 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / أحمد بن محمد بن علي الثقفي مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة .

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود