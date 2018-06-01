أسهم أوروبا تقفز مع التوصل لإتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في إيطاليا

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بدعم من مكاسب للأسهم الإيطالية بعد أن أنهى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية مأزقا سياسيا استمر ثلاثة أشهر وأزال خطر انتخابات عامة أخرى.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا واحدا في المئة بينما صعد المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3 بالمئة.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية بما يصل إلى 2.9 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين البورصات الأخرى في أوروبا، مع صعود مؤشر البنوك الإيطالية 3.8 بالمئة.

وكانت الأسهم الإيطالية قد تعرضت مؤخرا لهزة بسبب حالة عدم اليقين السياسي التي دفعت المؤشر القياسي للهبوط بأكثر من 9 بالمئة في مايو أيار، وهو أسوأ شهر له منذ يونيو حزيران 2016 .

وفي بورصة مدريد ارتفع مؤشر الأسهم الإسبانية 1.8 بالمئة بعد أن تولى الاشتراكي بيدرو سانشيز منصب رئيس الوزراء خلفا للمحافظ المخضرم ماريانو راخوي الذي خسر في تصويت على حجب الثقة في أعقاب فضيحة فساد.

وخالفت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية اتجاه السوق مع هبوط سهم ديالوج سيميكونداكتور 15 بالمئة. وقالت الشركة إن عملاق التكنولوجيا أبل يخطط لخفض طلبيات الرقائق الالكترونية للهواتف الذكية وهو ما سيقلص إيرادات ديالوج هذا العام بنحو 5 في المئة.

وبلغت خسائر أسهم ديالوج منذ بداية 2018 حوالي 40 بالمئة، في أعقاب هبوط بلغ 35 بالمئة في 2017 .

وأغلق سهم دويتشه بنك مرتفعا 2.8 بالمئة ليسترد بعض خسائره الحادة التي مني بها في الجلسة السابقة والتي أثارها تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي صنف في العام الماضي عمليات المصرف الألماني في الولايات المتحدة بأنها تواجه مشاكل.

