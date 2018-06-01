"فيسبوك" تلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولا على صفحات المستخدمين

قالت شركة فيسبوك اليوم إنها ستلغي خاصية الموضوعات الأكثر تداولا (تريندنج) من صفحات مستخدميها، وهي خاصية كانت تجمع أكثر الأخبار والمشاركات شعبية وانتشارا في موقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار سعيها لضمان اطلاع المستخدمين على أخبار من مصادر موثوقة. تأتي الخطوة التي ستنفذ خلال بضعة أيام في وقت تواجه فيه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انتشار الأخبار الكاذبة على منصتها وهو أمر أصبح في بعض الأماكن أساسيا في انتشار الأخبار.

وقالت فيسبوك إن خاصية الأكثر تداولا لا تساهم إلا بأقل من 1.5% في المتوسط من المشاهدات في المؤسسات الإخبارية الكبرى. وأضافت أن الشركة تختبر طرقا جديدة لعرض الأخبار تشمل قسما للأخبار العاجلة وآخر بعنوان "توداي إن" وهو قسم قد يخصص للأخبار المحلية. وثارت شكوك بشأن نوعية الأخبار على فيسبوك بعد مزاعم عن نشر عملاء روس وآخرين تقارير إخبارية كاذبة على الموقع ومنها ما نشر أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وأدخلت فيسبوك في السنوات الماضية تغييرات على الموضوعات الأكثر تداولا لتجنب الانحياز الفكري والسياسي.