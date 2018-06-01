تعطل شبكة بطاقات الائتمان "فيزا" في أوروبا .. ومحاولات حثيثة لحل المشكلة

أعلنت مؤسسة "فيزا" العالمية لبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الإلكتروني اليوم "اضطراب الخدمة" في نظام الدفع الخاص بها مما أدى إلى عجز حملة بطاقات الائتمان عن سداد مشترياتهم في العديد من الشركات. ولم يتضح حتى الآن سبب ونطاق العطل. وذكرت المؤسسة في بيان "نواجه حاليا اضطراب الخدمة مما أدى إلى عدم إنجاز بعض المعاملات في أوروبا". وأضافت "نحقق حاليا لمعرفة سبب العطل ونعمل على حل الموقف في أسرع وقت ممكن. وسنوافيكم بأحدث التطورات".