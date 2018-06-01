أعلنت مؤسسة "فيزا" العالمية لبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الإلكتروني اليوم "اضطراب الخدمة" في نظام الدفع الخاص بها مما أدى إلى عجز حملة بطاقات الائتمان عن سداد مشترياتهم في العديد من الشركات. ولم يتضح حتى الآن سبب ونطاق العطل. وذكرت المؤسسة في بيان "نواجه حاليا اضطراب الخدمة مما أدى إلى عدم إنجاز بعض المعاملات في أوروبا". وأضافت "نحقق حاليا لمعرفة سبب العطل ونعمل على حل الموقف في أسرع وقت ممكن. وسنوافيكم بأحدث التطورات".
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- تعطل شبكة بطاقات الائتمان "فيزا" في أوروبا .. ومحاولات حثيثة لحل المشكلة
أخبار اقتصادية- عالمية
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- العملة الإيرانية تنهار.. وارتباك وتهافت على مكاتب الصرافة بحثا عن الدولار
- قطر تغرق في بحر الفوضى والانهيارات الاقتصادية.. ديونها 140 مليار دولار الخارجية
- الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 4.5 مقابل الدولار
- سيارات الديزل تفقد أسعارها في الأسواق الألمانية.. ولا مشترين
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل سجن إيفين
- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصارف وشخصيات بتهمة تحويل أموال لحزب الله
- "هيئة المقاولين" لـ"الاقتصادية": رخص التشييد تهاوت 32 % في عام.. تحديات كبيرة تواجه القطاع
- وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية
أضف تعليق