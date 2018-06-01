محللون: الردود الانتقامية تهدد حركة التجارة الدولية



يرى محللون أنه على الرغم من أن التبعات الاقتصادية للضرائب الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم ستكون محدودة على الأرجح، إلا أن الخطر الأساسي هو بحصول تصعيد مع إجراءات للرد وأخرى مضادة، ما سيزعزع استقرار حركة المبادلات التجارية في العالم.

وبحسب "الفرنسية"، يقول سيباستيان جان مدير معهد "سي أو بي إي إي" حول الاقتصاد العالمي، إنه "من المبكر والمبالغ فيه الحديث عن حرب تجارية".

ويؤكد باسكال لاميه المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، أن "علينا أن نبقي الأمور في نصابها"، بالنظر إلى الحجم المحدود لهذين المعدنين على صعيد التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفرض ما بين 10 و20 في المائة من الرسوم على صادرات أوروبية بقيمة ستة مليارات يورو؛ "أي على جزء صغير من الصادرات".

ومع ذلك قال لامي لإذاعة "فرانس إينفو"، إن القرار الأمريكي "تطور مقلق"، وإن تبريره بدواعي "الأمن القومي" أمر "سخيف".

أما معهد "أوكسفورد إيكونوميكس" للأبحاث، فاعتبر أن "الخطر الحقيقي بالنسبة إلى أوروبا هو غياب رد استراتيجي على برنامج أميركا أولا الذي يدعو إليه ترمب".

ويجمع الخبراء على أن حربا تجارية ستقع فعلا إذا طبقت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم على وارداتها من السيارات، ما "سيصيب محرك المبادلات الدولية في الصميم".

ويخشى عملاق السيارات الألماني "فولكسفاجن"، أن يكون القرار بداية منحى سلبي من الإجراءات والإجراءات المضادة الكل فيها خاسر.

ويسود ترقب لمعرفة ما سترقى إليه الجبهة التجارية المفتوحة بين ترمب والصين؛ إذ من المتوقع أن يصل ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي اليوم إلى بكين، حيث يجري محادثات لمدة ثلاثة أيام.

ويبقى السؤال: هل ما زال ممكناً تفادي حرب تجارية مفتوحة بين الولايات المتحدة وحلفائها؟، يعتقد المحللون أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي الذي يتعين عليه أن يحدد رده على الرسوم الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم وذلك على خلفيات تطورات سياسية مهمة في القارة العجوز.

وصرحت فيديركا موجيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، بأن التكتل "لا يخوض حربا ضد أحد"، وأنه من البدهي أن "يدافع التكتل عن مصالحه" في مواجهة الإجراءات التجارية الأمريكية.

لكن الدفاع عن المصالح دون إثارة تصعيد يمكن أن ينطوي على تبعات كارثية على صعيد الاقتصاد العالمي ليس بالمهمة السهلة إزاء الولايات المتحدة التي فرضت رسوما 25 في المائة على وارداتها من الحديد الصلب و10 في المائة على تلك من الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وإزاء هذا القرار المرتقب منذ شهرين وغير المسبوق في التاريخ الحديث للعلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، كان الرد مباشرا من كندا والمكسيك، بينما على الصعيد الأوروبي، كان الرد شفهيا في البدء.

ويشكل القرار الأمريكي اختبارا للثنائي الألماني - الفرنسي، وتبنت باريس التي لا تحتل مرتبة عالية على صعيد الأداء التجاري العالمي نبرة أكثر تشددا من برلين الحريصة دائما على مصالح جهات التصدير المتعددة الألمانية.

وبشكل عام يشكل القرار تحديا لقدرة الاتحاد الأوروبي على أن يتكلم بصوت واحد، في الوقت الذي يتولى فيه تحالف بين حزب مناهض للمؤسسات وحركة من اليمين المتطرف الحكومة في إيطاليا، وبينما اختار البرلمان الإسباني بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة بعد أن حجب الثقة عن ماريانو راخوي.

وأعدت المفوضية أواخر نيسان (أبريل) لائحة بمنتجات رمزية على غرار التبغ الأمريكي والجينز ودراجات نارية يمكن أن تفرض عليها رسوما جمركية عاليا اعتبارا من 20 حزيران (يونيو)، لكن بعد نقاش بين الدول الأعضاء.

وأبلغ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وسائل إعلام ألمانية، أن المفوضية ستتقدم بشكاوى في منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية على المعادن، وضد الصين بشأن التعدي على حقوق براءة الاختراع التي لدى الشركات الأوروبية.

وأضاف يونكر "سنتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن تعريفاتها الجمركية، وفي الوقت ذاته ضد انتهاك الصين حقوق براءة الاختراع للشركات الأوروبية".

