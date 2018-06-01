فرنسا : أمريكا تسعى لزعزعة الاقتصاد العالمي بفرضها للضرائب

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن واشنطن التي فرضت رسوما اليوم على واردات الصلب والالمنيوم من اوروبا وكندا والمكسيك تشكل خطرا على النمو الاقتصادي العالمي. مشددا على ان الحزم فقط يمكن ان يكون مسموعا. واضاف للصحافيين ان "اجتماع مجموعة السبع المالية في كندا اصبح بالاحرى "6+1" مع أمريكا وحدها تخاطر بزعزعة الاستقرار الاقتصادي في العالم". واضاف ان "الاوروبيين لن يحصلوا على شيء مع الضعف". وتابع لومير الذي سيلتقي نظيره الاميركي ستيفن منوتشين ان "الرئيس الاميركي لن يحترم ابدا ضعف الاوروبيين".