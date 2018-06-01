فرار عدد من الحيوانات المفترسة من حديقة حيوان غرب ألمانيا

فرت العديد من الحيوانات المفترسة، من بينها أسود ونمور، من حديقة حيوان في سلسلة جبال إيفل غرب ألمانيا، طبقا لما ذكره متحدث باسم إدارة المنطقة اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم منطقة "بيتبورج بروم" في ولاية راينلاند بالاتينات أن السلطات تبحث عن أسدين ونمرين، فضلا عن نمر ثالث من فصيلة اليغور الأمريكي، مضيفا أنه تم إطلاق النار على دب.

وكانت الحيوانات قد فرت من حديقة حيوان إيفل، في منطقة لونيباخ، وتم توجيه نصائح للسكان المحليين بالبقاء في منازلهم والاتصال بالشرطة، إذا رأوا الحيوانات.

وقال المتحدث إنه تم إجراء عملية بحث واسعة، شاركت فيها أجهزة إطفاء والشرطة وأطباء بيطريون.

وتسببت عاصفة هبت مؤخرا في إلحاق أضرار ببعض الاماكن في المنطقة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت الحيوانات قد هربت بسبب الضرر الناجم عن العاصفة.

ولم تقدم إدارة المنطقة أي تفاصيل أخرى، لكنها قالت إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم في مدينة بيتبورج.

