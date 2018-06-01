ملك الأردن يجمد قرار رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية

أمر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، رئيس الحكومة هاني الملقي بتجميد العمل بقرار الحكومة رفع اسعار بعض انواع الوقود اعتبارا من مساء الاحد، وفقا لوكالة الانباء الأردنية (بترا).

وذكرت (بترا) أن الملك عبدالله الثاني أوعز إلى الطراونة "بتجميد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات المتعلق بمادتي البنزين (90 اوكتان) والسولار اعتبارا من مساء الاحد".

ووفقا للبيان، قال الطراونة في خطاب وجهه للوزراء انه سيتم إيقاف العمل بالقرار نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في شهر أيار (مايو) الماضي".

يذكر أن لجنة تسعير المحروقات الأردنية تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.

وشهدت كل من العاصمة الأردنية عمان والسلط ومعان ، ليل الخميس الجمعة، احتجاجات على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، في حين أقدم أيضا محتجين في اربد وجرش على حرق إطارات ونادوا بهتافات ضد الحكومة، وإطلاق عيارات نارية بالهواء، كما أغلقوا بالمركبات طرق في اربد والزرقاء، بحسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن عددا من المركبات تجمهرت أمام دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع وفي منطقة طبربور إجابة لدعوة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على رفع أسعار المحروقات، وتواجدت قوة أمنية في المكان تحسبا لأي طارئ، في حين تم تفريق المعتصمين بشكل ودي،بحسب صحيفة الغد الصادرة اليوم الجمعة.