"توشيبا" تستكمل صفقة بيع وحدتها لصناعة الرقائق إلى اتحاد مالي بقيادة شركة باين كابيتال

أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات اليوم الجمعة أنها استكملت صفقة بيع وحدتها لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاتحاد المالي "كيه.كيه بانجيا" بقيادة شركة باين كابيتال مقابل 2 تريليون ين (18.3 مليار دولار) من أجل تحسين موقفها المالي.

واضطرت الشركة اليابانية العملاقة التي تأسست قبل 143 عاما إلى بيع وحدتها التي تحمل اسم "توشيبا ميموري"، وهي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق الإلكترونية "ناند" لتعويض الخسائر الضخمة التي تكبدتها جراء إعلان شركة "ويستنجهاوس إلكتريك" للطاقة النووية التابعة لتوشيبا إفلاسها في الولايات المتحدة في مارس 2017.

وقررت توشيبا في سبتمبر الماضي بيع الوحدة المربحة لصناعة الرقائق إلى الاتحاد المالي بقيادة شركة باين، والذي يضم أيضا شركات أبل وديل وشركة "إس.كيه هاينكس" الكورية الجنوبية.

وقالت توشيبا في بيان إنها أعادت استثمار 350.5 مليار ين في اتحاد بانجيا، واحتفظت بحصة نسبتها 40.2 بالمئة في الشركة، بموجب الاتفاق مع شركة باين.