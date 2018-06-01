البورصة المصرية تخسر 6 .75 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، نحو 6 .75 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 39 .930 مليار جنيه .

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 28 .10 % ليبلغ مستوى 53 .16414 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 94 .3 % ليبلغ مستوى 843 نقطة، وفقد مؤشر /إيجي اكس 100/ نحو 31 .7 % ليبلغ مستوى 2138 نقطة .

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 30 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 513 .4 مليون ورقة منفذة على 545 ألف عملية .

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 03 .64 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 60 .24 %، والعرب على 38 .11 %، بعد استبعاد الصفقات .

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 53 .428 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 12 .254 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 30 .53 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 50 .46 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 95 .883 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات. وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 296 .3 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 167 .3 ألف سند .