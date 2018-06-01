نمو مصانع منطقة اليورو عند أدنى مستوى في 15 شهرا خلال مايو

أظهر مسح أعمال تباطؤ نمو مصانع منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 15 شهرا الشهر الماضي بفعل العطلات الإضافية ومؤشرات ترجح أنه سيظل في أحسن الأحوال مكبوحا خلال الأشهر القادمة.

وبعد أن بلغ نمو مصانع المنطقة ذروته في بداية العام، تراجع في أنحاء المنطقة وإن كان ما زال قويا بعض الشيء مما يعطي البنك المركزي الأوروبي مجالا للتحرك بعيدا عن السياسة النقدية الشديدة التيسير هذا العام.

لكن الأسعار في المنطقة ارتفعت بأسرع من توقعات بصعودها 1.9 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي وفقا لما أظهرته بيانات يوم الخميس، وهو مستوي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ويبدو أن ارتفاع الأسعار أضر بالطلب، وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية لشهر مايو أيار للشهر الخامس، بانخفاض عند أدنى مستوى في 15 شهرا إلى 55.5 من 56.2 في أبريل نيسان. وتتماشى هذه القراءة مع قراءة أولية.

وهبط مؤشر يقيس الإنتاج وينعكس على مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 54.8 من 56.2 .

وتباطأ نمو الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في 19 شهرا، بينما سجلت معدلات التوظيف أدنى مستوى في 14 شهرا، في حين نمى تراكم الأعمال بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2016.

أدى كل ذلك إلى تراجع الثقة بين مديري المصانع. وهبط مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى في 20 شهرا عند 62.2 من 64.4 .