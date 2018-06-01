الليرة التركية تهبط أكثر من 2% مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار اليوم الجمعة مواصلة الخسائر التي منيت بها قبل يوم.

وبحلول الساعة (08:52 بتوقيت جرينتش)، بلغت العملة التركية 4.62 ليرة للدولار مقارنة مع مستوى منخفض وصل إلى 4.6342 ليرة ومع إغلاق الخميس عند 4.52 ليرة.

والعملة التركية منخفضة 18 بالمئة هذا العام، لكنها تعافت من مستوى منخفض بلغ 4.9290 ليرة للدولار.