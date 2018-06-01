الذهب مستقر عند 1298 دولارا للأوقية مع تجدد التوترات التجارية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مع تجدد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية في الوقت الذي ضغط فيه صعود الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية على السوق.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية عند 1298.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو حزيران إلى 1298 دولارا للأوقية. والسعر الفوري للمعدن منخفض قليلا على أساس أسبوعي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 94.117 .

وتولدت مخاوف من نشوب حرب تجارية بعد أن مضت الولايات المتحدة يوم الخميس قدما في فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب القادمة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، منهية إعفاء استمر لشهرين. وردت كندا والمكسيك على ذلك القرار.

في الوقت ذاته، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرص الوصول سريعا إلى اتفاق يجعل كوريا الشمالية تتخلى عن أسلحتها النووية.

وتسارعت وتيرة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل نيسان وواصل التضخم الارتفاع مما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.42 دولار للأوقية لكنها منخفضة 0.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 906.60 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 986 دولارا للأوقية. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.