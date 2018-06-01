إندونيسيا ترفع مستوى التحذير للطيران جراء ثوران بركان جبل ميرابي

قال مسؤول إندونيسي إن بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الاندونيسية قذف الرماد في الهواء على ارتفاع ستة كيلومترات، اليوم الجمعة، مما دفع السلطات الى رفع مستوى التحذير من الرماد البركاني لرحلات الطيران الى اللون الأحمر.

وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية سوتوبو نوجروهو أن الثوران استمر لمدة دقيقتين ولكن لم يكن هناك ذعر بين السكان القريبين.

ويشار إلى أن رفع مستوى التحذير للطيران إلى اللون الأحمر يعني أن الرماد الناتج عن الثوران قد يعطل الرحلات الجوية.

لكن سوتوبو قال إن مطار أديسوكيبتو الدولي القريب من مدينة يوجياكارتا يعمل بشكل طبيعي.

وقال إن مستوى التأهب للبركان نفسه بقي عند درجة واحدة فوق المعدل الطبيعي.

وقتلت سلسلة من الثورانات البركانية في ميرابي أكثر من 300 شخص في عام 2010 .

وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ ، وهي منطقة حول حواف المحيط الهادئ عرضة للزلازل والثورانات البركانية.

وتضم البلاد 130 بركانا نشطا.