وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية المغربي

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة اليوم، معالي وزير الداخلية بمملكة المغرب عبد الوافي لفتيت.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.