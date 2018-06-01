«ساما»: 125 مليار ريال محفظة القروض السكنية للأفراد بنهاية الربع الأول

قال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن محفظة القروض السكنية للأفراد بلغت أكثر من 125 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأكد الخليفي، دور المصارف السعودية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، لافتا إلى أنها باتت مساهما رئيسا وشريكا فاعلا في الدفع بعجلة التنمية.
جاء ذلك على هامش حفل تسليم 100 فيلا سكنية يجري تقديمها للأسر المحتاجة تحت مظلة مبادرة "سامبا" المجتمعية لتقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل للأسر المحتاجة، برعاية محافظ مؤسسة النقد وماجد الحقيل وزير الإسكان.
وأوضح، إن دخول المصارف بشراكة مع وزارة الإسكان ومع صندوق التنمية العقاري في حزمة من البرامج الهادفة لتوسيع قاعدة امتلاك المساكن في المملكة، تهدف إلى تسريع وتيرة الحصول على التمويل اللازم وفق شروط ومتطلبات ميسرة.
وقال إنه "لطالما كان النشاط الاجتماعي موازيا للمصارف في السعودية ولم ينفصل عنه يوما بدءا من نشاط تمويل مشاريع البنى التحتية مرورا بتمويل النشاط التجاري، وتقديم الدعم للمراكز الصحية وتوطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب النشاط الرعوي والخيري".
وأضاف، أنه "من باب الوفاء للوطن والرغبة في إيجاد قيم اجتماعية مضافة والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، مازلنا نطمح إلى تقديم مزيد من المبادرات الاجتماعية من كل المصارف والشركات".
من جانبه، أوضح ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، أن الوزارة تستهدف من هذه البرامج إعادة تأسيس الإسكان التنموي حتى يكون مستداما ويدار بطريقة تخدم المواطن.
وبين، أن الوزارة تهدف إلى زيادة القطاع غير الربحي من 1 في المائة إلى 6 في المائة، مشيرا إلى بدء مبادرة تقوم بها 16 جهة حكومية مع وزارة الإسكان وهي "الإسكان التنموي" التي تهدف إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين الأشد حاجة والأقل دخلا.
وأشار إلى أنه تم تحديد أربعة برامج استراتيجية، منها تمكين إنشاء عدد من الوحدات السكنية وتأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية التي تستطيع أن تدير هذه الأصول والتعامل معها، إضافة إلى تطوير عملية التبرعات مثل الأنشطة الاجتماعية من المؤسسات الخاصة وتعزيز المشاركة التطوعية، طامحا في الوصول إلى عشرة آلاف متطوع في هذه البرامج.
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