"الداخلية": نظام التحرش يلزم القطاعين العام والخاص بمتابعة الشكاوي وعدم التساهل

قال اللواء منصور التركي متحدث وزارة الداخلية، أن نظام التحرش يلزم القطاعين العام والخاص بمتابعة البلاغات وعدم التساهل في ذلك، مؤكدا أن في النظام الذي سيطبق بعد أيام يحمي حق المجني عليه .

وأوضح في إجابته عن استفسار ل "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي في الرياض البارحة، أن التشهير ليس من ضمن النظام، منوها أن التشهير لايتم الا بحكم قضائي يقرر ذلك .

وقال:" أن الجهات الامنية تباشر جرائم التحرش منذ فترة ولها حالات مختلفة . والتحرش مجرم في المملكة منذ زمن، ويهدف النظام الى مكافحة جريمة التحرش ويلزم القطاعات بوضع التدابير اللازمه لعدم وجود تحرش . ويحفظ حق الجهات قي اتخاذ ماتراه في حق المتحرش والنظام يعاقب بالسجن ".

وأكد ان التعامل مع البلاغات تكون بسريه كامل، داعيا كل من يطلع او يتعرض لجريمة التحرش الابلاغ عنها عبر الطرق المتاحة .

وزاد:"لدينا معلومات ان هناك من يتردد في الابلاغ ولذلك حرص النظام على الاهتمام على سرية المعلومات وحماية سرية المجني عليه ليحرص الجميع على الابلاغ عن هذه الجريمة" .

وحول مفهوم التحرش ، قال : التحرش مفهوم للجميع واي مدلول او قول فيه مدلول جنسي يعتبر تحرش ، وهناك اجراءات سوف تحدد مدلول التحرش . وعلينا كمسلمين ان نراعي اخلاقنا وتربيتنا وقيمنا ونترك هذا الامر الذي سيتم وفق نتائج تحقيق النيابة العامة، والنظام يبدا تنفيذه حين صدوره في الجريدة الرسمية وليس مرتبط بقيادة المرأة للسيارة ".

وأشار التركي أن قضية حماية التحرش تشمل مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت والاسماء الوهمية لاتخلي المسؤلية على صاحب الحساب ، مؤكدا أن الجهات الأمنية تتأكد من صحة البلاغ ونقوق بالاجراءات .

وزاد:" أن النظام يشمل الجميع وارتباط له بقيادة المراة للسيارة وهوا في اطار تحقيق رؤية المملكة 2030 ليشارك الجميع في تنمية الوطن . وكل الانظمة لتهيئة الظروف للمشاركة في الحياة العامة . وخاصة مشاركة الاطفال في المشاركة في اي نشاطات دون ان يخشى ذويهم من اي معوقات تؤثر عليهم ".

وأيان أن كافة الاجراءات لاتكتمل الا من خلال الجهات الامنية او العدلية وهي لديها اجراءات سريه لحفظ حقوق المبلغ .