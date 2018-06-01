«منشآت»: 6 ركائز استراتيجية لتطوير قطاع البيع بالتجزئة

توقع محمود مازي؛ مدير إدارة قطاع البيع بالتجزئة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن تصل نسبة المتاجر الحديثة إلى 80 في المائة بحلول 2030، إذ تهدف الهيئة في استراتيجيتها لتطوير قطاع التجزئة إلى تحسين الأنظمة والقوانين وتنظيم آلية العمل وتعزيز الشفافية لتفعيل ممكنات النمو في القطاع الخاص.

وأشار مازي إلى ست ركائز استراتيجية تنتهجها الهيئة لتطوير قطاع البيع بالتجزئة، تبدأ بتطوير الأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال، والعمل على تأهيل المواطنين للعمل في القطاع ودعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة، وتمر بتأكيد تمكين رواد الأعمال المحليين، سواء بتسهيل الإجراءات أو توفير فرص استثمارية أمامهم.

فيما تنتهي الاستراتيجية بتحفيز الابتكار لتطوير الخدمات الحالية وإزالة العوائق من أمام المبتكرين وإيجاد فرص للمواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع التجزئة لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، إن تعزيز الطلب على المنتجات، يسهم في زيادة الناتج المحلي، وذلك من خلال تنوع المعروض وتحسين تجربة العملاء باتباع أحدث الطرق والتقنيات العالمية في القطاعات المختلفة وفتح أسواق جديدة مثل "السياحة والحج وتأثيث المتاجر".

وقسم مبادرات الهيئة لتطوير قطاع التجزئة إلى قسمين تنطلق من عدة مرتكزات كـالأنظمة، والتعليم، والتحول، والتمكين، والابتكار، والتوطين والقطاع، مضيفا أن الهيئة حريصة على تأهيل القوى العاملة السعودية وتطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة.

من جهته، أكد نواف المطرفي، ممثل بنك التنمية الاجتماعية، استعدادات البنك في توطين أنشطة التجزئة الـ12، مبينا أنه تم التنسيق وتهيئة الجهات الشريكة لاستيعاب الطلبات للمشروع، وتأسيس مسار تمويلي خاص ضمن مسارات البنك، فضلا عن تجهيز مسار الامتياز التجاري ليوائم الأنشطة المستهدفة، مبينا أن حجم محافظ البنك الحالية للنشاطات المستهدفة بالتوطين 12 نشاطا، بواقع 3733 مشروعا وبتمويل تجاوز 1.38 مليار ريال.

وقال إن محال الملابس الجاهزة تمثل نحو 33 في المائة من إجمالي المشاريع المدعومة، بينما تمثل محال السيارات والدراجات النارية 30 في المائة، ومن ثم تليها محال الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12 في المائة، وتمثل محال الأواني المنزلية نسبة 5 في المائة، ومحال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 4 في المائة، بينما لا تتجاوز محال الحلويات نسبة 0.2 في المائة، وكذلك محال مواد البناء بنسبة 0.8 في المائة.

وأوضح، أن منظومة الخدمات التي يقودها البنك بالتعاون مع الشركاء تتضمن أولا التمويل، سواء كان لمشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بالفعل، وثانيا بناء القدرات من خلال برامج التدريب وتقديم الاستشارات والإرشادات والتوجيه والمتابعة والتقويم وثالثها تطوير الأعمال بتطوير نماذج عمل مبتكرة وتبسيط النماذج الحالية، إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة للأنشطة.