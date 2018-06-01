فوزير: الاستغناء عني لم يصلني

بين المغربي محمد فوزير، مهاجم فريق النصر لكرة القدم أنه سيوجد مع فريقه مع انطلاقة تدريبات الفريق عقب إجازة عيد الفطر المبارك وأن عقده مستمر لمدة موسمين ما لم يحدث أي مستجدات، وقال "تلقيت عروضا سعودية، إماراتية، ومغربيه، أخطرتهم بأنني مرتبط بعقد رسمي مع النصر تبقى منه موسمان".

ورفض فوزير كشف هوية الأندية التي تواصلت معه إن كانت محلية أو من خارج السعودية، وقال "من الأفضل عدم ذكرها".

ولم يخف فوزير سماعه للأخبار المتداولة بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن النادي في الوقت الحالي لا يرغب في استمراره، وقال "بالنسبة لي لم يتواصل معي أي مسؤول داخل النادي يؤكد فيه عدم رغبة إدارة النصر باستمراري في صفوفه، لذلك لازلت لاعبا نصراويا".

وعن مطالبات الجماهير الكبيرة باستمراره، قال "جماهير العالمي هي من تحفزني دائما لتقديم كل ما لدي للفريق، سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم في الموسم المقبل، هدفي تحقيق البطولات والاحتفال معهم وتعويض الموسم الماضي، الجماهير بالنسبة لي هم كل شيء".