188 مليار ريال صادرات السعودية النفطية في الربع الأول.. ارتفعت 16 % رغم انخفاض الكميات

ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 16.3 في المائة بما يعادل نحو 25.7 مليار ريال، لتبلغ 187.5 مليار ريال في الربع الأول من 2018 مقابل نحو 161.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فقد جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تراجع حجم الصادرات النفطية بنسبة 1.6 في المائة، لتبلغ 7.18 مليون برميل يوميا في الربع الأول 2018 مقابل 7.30 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2017.

وبحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، بلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.170 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2018 ثم 7.251 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) ثم 7.122 مليون برميل في آذار (مارس).

فيما بلغ متوسط الصادرات 7.713 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2017، ثم 6.957 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، ثم 7.232 مليون برميل في آذار (مارس).

ومنذ مطلع العام الماضي 2017، بدأ الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أن ينتهي الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

ووفق التحليل، ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال شهر آذار (مارس) من العام الجاري، بنسبة 15 في المائة، بزيادة تعادل نحو 8.1 مليار ريال على أساس سنوي، لتبلغ قيمة الصادرات 62.1 مليار ريال في شهر آذار (مارس) من 2018، مقابل نحو 54 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وكانت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي، قد ارتفعت بنسبة 25.1 في المائة بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية