البورصة المصرية تخسر 15.6 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً في ختام تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية.

وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية للتداول في آخر جلسات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" هبط بنسبة 47 ر2% ليصل لمستوى 98ر16346 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 08ر1%، عند مستوى 23ر838 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 50ر1% ليصل إلى مستوى 98ر2126 نقطة.

وأظهرت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 6ر15 مليار جنيه، ليصل إلى 9ر927 مليار جنيه مقارنة بـإغلاقها أمس عند 5ر943 مليار جنيه.

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، بينما هبطت أسعار أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات أسهم 37 شركة.

وأفادت الاحصائيات الختامية للجلسة بأن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 06ر198 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4ر53 مليون جنيه و6ر144 مليون جنيه على الترتيب.

