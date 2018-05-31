الأسهم السعودية تقفز لأعلى مستوى في شهر متجاوزة حاجز 8100 نقطة

قفزت الأسهم السعودية متخطية حاجز 8100 لتغلق عند 8161 نقطة كأعلى مستوى في شهر وبلغت المكاسب 151 نقطة بنسبة 1.89 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم قيادي بقيادة سهمي "سابك" و"الراجحي". وأشير في التقرير السابق إلى أن تجاوز المقاومة 8023 نقطة ستعزز شهية المخاطرة وستدفع بالمؤشر لمحاولة تخطي 8100 نقطة، ونجحت السوق بذلك. والارتفاعات الحالية ستستمر حتى 7200 نقطة على الأقل. ومنطقة الدعم عند 8096-8071 نقطة. ونشاط السوق تزامن مع نمو السيولة التي وصلت لأعلى مستوى في أسبوعين عند 4.6 مليار ريال تقريبا، منها 673 مليون ريال صفقة خاصة، حيث تمت صفقة بنحو 43.3 مليون سهم في سهم "الاستثمار" تعادل 5.78 في المائة من رأسمال المصرف، وتمت عبر صفقتين الأولى بنحو 249 مليون ريال والأخرى بلغت قيمتها 424 مليون ريال.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8009 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8176 نقطة رابحا 2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8161 نقطة رابحا 151 نقطة بنسبة 1.9 في المائة. وارتفعت السيولة 41 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 4.6 مليار ريال بمعدل 53 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 46 في المائة بنحو 62 مليون سهم متداول لتصل إلى 196 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.38 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 87 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنسبة 2.9 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.01 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 1.8 مليار ريال بنسبة 40 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بتداولات 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بتداولات 552 مليون ريال.







أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "العربي الوطني" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 32.95 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 26.65 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 39.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المراعي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 53 ريالا، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 7.1 في المائة ليغلق عند 9.40 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 8.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 828 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "استثمار" بنسبة 15 في المائة بقيمة 683 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 471 مليون ريال.

