البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

أدان النواب الأوروبيون في لائحة مشتركة اعتمدتها مختلف المجموعات السياسية في المجلس التشريعي الأوروبي تكرار حالات سجن الرعايا الأوروبيين - الإيرانيين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الإيرانية, داعين إلى الإفراج الفوري أو إعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية ، ومسائلة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء الاعتقالات، دون وجود أي أدلة على رعايا الاتحاد الأوروبيين - الإيرانيين, مطالباً السلطة القضائية باحترام مبادئ المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية ، ومنح المشتبه بهم إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني.

وحث النواب الممثلة العليا للسياسة في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني على إثارة قضايا أوضاع السجون وانتهاكات حقوق الإنسان مع السلطات الإيرانية، لا سيما قضايا الرعايا الأوروبيين - الإيرانيين المزدوجي الجنسية المسجونين في إيران ، من أجل وضع حد للمعاملة القاسية واللاإنسانية في السجون الإيرانية.

