اليورو يرتفع مع تراجع المخاوف بشأن الأزمة الإيطالية

ارتفع اليورو اليوم الخميس في الوقت الذي تبذل فيه أحزاب إيطالية مسعى أخيرا لتشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات، مما يقلص المخاوف بشأن أثر الأزمة السياسية هناك.

وتسبب تزايد احتمال تشكيل حكومة مناهضة لليورو في إيطاليا والأثر الذي قد يكون لذلك على الاستقرار في أوروبا في انخفاض اليورو 3.5 بالمئة هذا الشهر بينما ارتفع الدولار.

لكن درجة من الهدوء عادت مع سعى حزبين مناهضين للمؤسسات إلى تجديد مساعي تشكيل ائتلاف قابل للاستمرار.

وارتفع اليورو نصفا بالمئة لأعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 1.1725 دولار بعد أن زاد 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي له هذا العام. وهبط اليورو لأدنى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء.

ويتجه اليورو صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري على مدى عام ونصف العام وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 108.60 ين في التعاملات الصباحية، ليتراجع صوب أدنى مستوى في خمسة أسابيع 108.115 ين الذي سجله يوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة إلى 93.833.