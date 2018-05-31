تليجرام: أبل أوقفت تحديثات التطبيق منذ أبريل

قال رجل الأعمال الروسي بافل دوروف، مؤسس تطبيق التراسل الفوري (تليجرام) والمدير التنفيذي للشركة، اليوم الخميس إن شركة (أبل) منعت تحديث التطبيق عالميا منذ أن طلبت منها روسيا حذفه من متجر تطبيقاتها.

وقال دوروف على قناته الرسمية على تليجرام "روسيا حظرت التطبيق على أراضيها في أبريل لأننا رفضنا منح مفاتيح فك التشفير الخاصة باتصالات كل المستخدمين إلى وكالات الأمن الروسية. نؤمن بأننا فعلنا الشيء الوحيد الممكن وحافظنا على حق مستخدمينا في الخصوصية في بلد مضطرب".