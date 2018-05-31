استطلاع: النفط سيظل فوق 70 دولارا للبرميل والطلب سيوازن أي زيادة في إمدادات أوبك

كشف استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الخميس أن النفط سيظل أعلى من 70 دولارا للبرميل هذا العام بسبب قوة الطلب وتعطل محتمل لإمدادات إيران وفنزويلا وهو ما سيفرض ضغوطا على المخزونات العالمية، على الرغم من أن أوبك وروسيا تدرسان زيادة الإنتاج.

وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 36 محللا وخبيرا اقتصاديا، أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 71.68 دولار للبرميل في 2018، بما يزيد نحو أربعة دولارات عن 67.40 دولار في استطلاع الشهر الماضي ويتجاوز قليلا متوسط السعر منذ بداية العام الحالي والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وقال هاري تشيلينجويريان المدير العالمي لاستراتيجية سوق السلع الأولية في بي.إن.بي باريبا "العوامل الأساسية للنفط كانت إيجابية على نحو متزايد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة. الأحداث الجيوسياسية المتعلقة بإيران وفنزويلا تنذر بمزيد من الخسارة في إمدادات النفط تضاف إلى تلك الناجمة بالفعل عن التخفيضات التي تطبقها أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وبعض المنتجين الآخرين على خفض الإنتاج منذ يناير كانون الثاني 2017 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من الفائض العالمي. وأدى هذا لانخفاض سريع في المخزونات.

وهذا الانخفاض، بجانب المخاوف من تعطل مزيد من الإمدادات من فنزويلا وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران، دعم ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة ودفع خام برنت لأعلى من 80 دولارا للبرميل في مايو أيار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

ولتعويض انخفاض الإمدادات تجري السعودية وروسيا محادثات قبل اجتماع مهم لأوبك في فيينا في يونيو حزيران المقبل لزيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

ونتيجة لذلك انخفضت أسعار النفط بنحو سبعة بالمئة من الذروة التي سجلتها في الشهر الجاري.

وقال أبيشيك كومار محلل الطاقة لدى جلوبال جاس أناليتكس التابعة لانترفاكس إنرجي في لندن "أي زيادة في إنتاج السعودية وروسيا ستكون مؤشرا سلبيا للأسعار، خصوصا عندما يزيد الإنتاج الأمريكي أيضا".

غير أن بعض المحللين يرون أن زيادة الإنتاج في روسيا والسعودية لن تعوض بالكامل الخسائر في إمدادات فنزويلا وإيران وستكبح الأسعار فحسب في الأمد القريب.

وقال جان إدلمان محلل السلع الأولية في إتش.إس.إتش نوردبنك "نتوقع أن تكون زيادة الإنتاج تدريجية... زيادة تبلغ 180 ألف برميل يوميا كل شهر حتى نهاية العام. لن يكون هذا كافيا على الأرجح لإعادة الفائض إلى السوق".

ويتوقع الاستطلاع أن يسجل متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.47 دولار للبرميل في العام الحالي أي ما يقل بنحو سبعة بالمئة عن المتوقع لخام برنت.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "النفط الأمريكي الرخيص بالمقارنة مع الخامات العالمية القياسية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخام الأمريكي".

ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو حزيران، مما يزيد علاوة سعر برنت فوق الخام الأمريكي الخفيف إلى أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2015 لتبلغ حوالي تسعة دولارات للبرميل.

وزاد الإنتاج الأمريكي بأكثر من 27 بالمئة في العامين الأخيرين إلى 10.73 مليون برميل يوميا، ويتوقع محللون أن يزيد بما بين 1.3 مليون و1.5 مليون برميل يوميا في العام الحالي.