وزير تجارة أمريكا يحذر الاتحاد الأوروبي من الرد على فرض رسوم على بضائع تجارية

قبل ساعات من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره بشأن ما إذا كان سوف يمنح الاتحاد الأوروبي استثناء دائما من رسوم المعادن الجديدة، حذر وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الاتحاد الأوروبي من أنه في حال اتخذ إجراءات انتقامية سوف يكون مسؤولا عن أي " تفاقم" للوضع .

وأضاف في حوار مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية " لا نريد حربا تجارية" ، موضحا" الأمر متروك للاتحاد الأوروبي ليقرر ما إذا كان يريد اتخاذ إجراءات انتقامية".

وكان ترمب قد فرض رسوما على 25% من واردات الصلب و 10 على الألومنيوم في مارس الماضي، عقب أن قال إن الصناعات الأمريكية في القطاع " تضررت بسبب عقود من التجارة غير العادلة".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يناقش تحت ضغط، وأرسل لمنظمة التجارة العالمية قائمة بالمنتجات الأمريكية التي يمكن أن تخضع لرسوم عقابية.

وقال رود " إذا حدث تصعيد، سوف يكون بسبب أن الاتحاد الأوروبي قرر الرد".

وكان روس قد التقى بمفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم في باريس أمس الأربعاء، ولكن لم ترد تقارير حول إحراز تقدم.

وبدا أن اللقاء الذي جمع بين روس ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير صباح اليوم لم يسفر عن نتائج أيضا.