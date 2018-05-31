مكة للإنشاء والتعمير تعلن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح

أعلن مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير لمساهمي الشركة عن بدء صرف الأرباح اعتبارا من يوم الأربعاء 22/09/1439هـ الموافق 06/06/2018م - حسب (تقويم أم القرى) بواقع (2) ريال، ريالين للسهم الواحد، وستكون أحقية صرف الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (06/9/1439هـ الموافق 21/05/2018م )على النحو التالي: 1. إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية. 2. صرف الأرباح مباشرة عن طريق مراجعة أحد فروع بنك الرياض وذلك لـكل من: أ- المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية ب - للمساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.