59 % من السجلات التجارية في السعودية «غير نشطة» .. المفعل 500 ألف سجل

شكلت أعداد السجلات التجارية النشطة في السعودية 41 في المائة تقريبا بما يعادل نحو 500 ألف سجل تجاري، من إجمالي السجلات البالغة نحو 1.2 مليون سجل. ما يعني أن 59 في المائة من السجلات غير نشطة.

وأشار المهندس بسام الصادق؛ مساعد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى دور المنشآت في تعزيز نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء.

وأوضح الصادق، أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة هو 20 في المائة بينما المعدل العالمي 46 في المائة، مشيرا إلى أن سد الفجوة سيحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى نحو 1.1 تريليون ريال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بعنوان "إثراء تجربة الحج والعمرة وتحديد دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، في إطار الفعاليات المصاحبة لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي.

وبين الصادق أن أكثر من 50 في المائة من الابتكارات وأكثر من 90 في المائة من إجمالي الابتكارات عالية الأثر قد جرى تقديمها للعالم من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشاطات الابتكار في المملكة المتحدة تصل إلى 66 في المائة وفي النمسا 49 في المائة.

ولفت إلى أن البيروقراطية والتمويل والوصول إلى الأسواق، على رأس قائمة التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأشارت الورشة إلى الفعاليات الاقتصادية التي يمكن أن تشارك فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة مكة المكرمة والاستفادة منها بهدف إثراء تجربة الحج والعمرة وتوفير تجربة غير مسبوقة للزائر.

وسلطت الضوء على مشروع إعداد خريطة الطريق للتنمية الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأهم مستهدفاته المتمثلة في تطوير وزيادة تنمية الفرص الاستثمارية في القطاعات المساندة والمجاورة للحج والعمرة، ورفع مستوى المنتجات المحلية وتطوير قطاع التجزئة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإبراز مكانة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التاريخية.

وتطرقت إلى عدد من مبادرات المكسب السريع المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بما يسهم في تعزيز مساهمة المنشآت في الناتج المحلي ومنها "فرصتك في تراثك" و"عربات البيع المتحركة"، وتناول المبادرات الرئيسة التي سيكون لها دور كبير في التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومنها "مراكز الحجامة" و"لغة الضاد".