إيران .. «انحدار إلكتروني» برعاية نظام الملالي

﻿رغم أن التضييق على الحريات أمر ليس بالجديد على النظام الإيراني، إلا أن الإيرانيين لم يكونوا قلقين يوما على حريتهم أكثر من هذه الأيام.

ويرجع ذلك إلى أن الإجراءات بهذا الشأن تضاعفت في الفترة الأخيرة، ليواصل نظام الملالي انحداره في مجال الحريات الإلكترونية، بحسب "سكاي نيوز".

وقامت السلطات في الـ30 من أبريل الماضي بحظر تطبيق تليجرام للمراسلات، لكنها في المقابل ربما غضت الطرف عن العديد من الوسائل التقنية التي مكنت المستخدمين من الوصول سرا إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، انتهز النظام الإيراني ذلك لتضييق الخناق على الإيرانيين، حيث تشير تقارير إلى قيام السلطات بإغلاق الوكلاء، والأدوات الأخرى، التي ساعدت المستخدمين على تجاوز القيود المفروضة للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق يرى خبراء أن هذا التضييق على الحريات من جانب السلطات ربما تكون له آثاره السلبية التي تمتد إلى أبعد من الهدف الأساسي المتمثل في خنق المعارضة، ولا سيما بعد أن أصبح تليجرام أداة التواصل الوحيدة في الجامعات والشركات والمؤسسات الإيرانية التي تديرها الدولة.

وبلغة الأرقام فإن عدد مستخدمي الإنترنت عالي السرعة عبر الهاتف المحمول وصل في إيران إلى نحو 53 مليون شخص، وهؤلاء يتضررون كثيرا من أي إجراء يفضي إلى التضييق على حريتهم في التواصل والحصول على المعلومات.

إضافة إلى تضرر الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والدعاية وغيرها، ما يضاعف خسائرها في ظل وضع اقتصادي صعب تشهده البلاد وينعكس في الانهيار الكبير في قيمة العملة الإيرانية.

والمحصلة أن النظام الإيراني ينتهز فرصة التصعيد مع واشنطن ليمارس بدوره هوايته القديمة الجديدة بقمع الحريات، ليكون السبب المعد سلفا دائما لتطبيق هذا القمع هو "حماية الأمن القومي" ممن يصفهم بأعداء الوطن.