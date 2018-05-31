بعد 35 عاما .. إحياء جهاز ألعاب شهير

تعتزم شركة أمريكية طرح نسخة حديثة من جهاز اللعب "إنتليفجن" الذي حقق مبيعات واسعة خلال أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أي منذ نحو 35 عاما، وما زال معجبوه يتذكرونه بحنين كبير.
وبحسب "سكاي نيوز"، فإن تومي تالاريكو الموسيقار وملحن موسيقى الألعاب المعروف، هو الذي يرتب عودة جهاز اللعب المعروف إلى الأسواق. وقال تالاريكو إنه يرى ثغرة في سوق الألعاب، لكن من غير الممكن أيضا منافسة شركات مثل سوني ومايكروسوفت لأن ذلك يحتاج إلى مليار دولار. واقتنى تالاريكو حصة في شركة "إنتليفجن بروداكشن" من نصيب مؤسسها كيث روبنسون الذي توفي سنة 2017، وعمل تالاريكو منذ ذلك الحين على تجديد المؤسسة وأطلق عليها اسم "إنتليفجن إنترتينمت".
ويرتقب أن يجري الإعلان عن تفاصيل اللعبة اليوم، لكن طرح اللعبة لن يتم إلا في أكتوبر المقبل.
وتثير عودة جهاز اللعب الكلاسيكي إلى الأسواق فضولا كبيرا، إذ لم يتبين ما إذا كان سيصبح متجددا على غرار ألعاب أخرى في السوق، أم إنه سيحافظ على روحه القديمة التي ضمنت له منافسة شرسة مع "أتاري" في وقت سابق.
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