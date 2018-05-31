دراسة تحدد أفضل وقت للإنجاز خلال ساعات العمل

كشفت دراسات حديثة الوقت الأنسب لإنجاز المهام أثناء ساعات العمل، التي تبدأ بها يومك صباحا وتستمر حتى العصر. وتطرق الكاتب دانييل بينك في كتابه الجديد "متى: الأسرار العلمية للتوقيت المثالي" لكيفية عمل الأدمغة البشرية أثناء ساعات العمل، حسب ما نشر "سكاي نيوز".

ويطرح الكتاب أفكار علماء توصلوا لمسار معين يعمل به عقل الإنسان، ويتبع فيه جدولا مخصصا لأوقات النشاط والإبداع.

وقالت الدراسات إن مزاج الإنسان يكون في أعلى مستوياته في الساعات الأولى من الصباح، ويستمر في الارتفاع ليصل لأعلى مستوياته عند الساعة 12 ظهرا.

وينصح العلماء بجدولة جميع الاجتماعات المهمة في هذه الساعات "السعيدة"، بينما تترك المهمات المتكررة لفترة بعد الظهيرة. كما تقول الدراسات إن الموظف قادر على الابتعاد عن الملهيات بشكل أكبر في الساعات الأولى.

وينصح الكتاب بأن تكون زيارتك للطبيب صباحا أيضا، لأن الدراسات أظهرت أن الطبيب سيكون في قمة عطائه و"نظافته" صباحا.

وأشارت الدراسات إلى انخفاض متوقع في نشاط الموظفين ظهرا، قد يصل إلى الإصابة بالدوار أحيانا، ولكن هذا الوقت يجب استغلاله في العمل على مهمات تعتمد على الإبداع وتتطلب وقتا طويلا. وتنصح الدراسات العاملين بأخذ استراحة كل ساعة بعد الظهيرة، منها الخروج واستنشاق الهواء، أو حتى تناول الطعام.