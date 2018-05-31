فيتامين «د» للحوامل يقلص خطر نقص وزن الأطفال

أشار بحث إلى أن النساء اللواتي يتناولن المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين «د» خلال الحمل، قد يكن أقل عرضة لإنجاب أطفال يعانون نقصا في الوزن، كما يشير إلى أن هذه المكملات ربما تكون مرتبطة بتقليص خطر وفيات الأجنة أو الأطفال، بحسب "رويترز". وخلصت الدراسة إلى أن الأمهات اللواتي يتناولن مكملات فيتامين «د» خلال الحمل، أقل عرضة بنسبة 28 في المائة لإنجاب أطفال يعانون نقص الوزن، أو لوفاة الأجنة أو حديثي الولادة. ولكن يبدو أن مكملات فيتامين «د» توفر هذه المنافع فقط عندما تتناول النساء 2000 وحدة دولية، أو أقل، في اليوم. وارتبطت هذه الكمية من الفيتامين بتراجع احتمالات إنجاب أطفال يعانون نقصا في الوزن بنسبة 55 في المائة، ووفيات الأجنة أو حديثي الولادة بنسبة 65 في المائة. كما قللت المكملات من خطر نقص وزن الأطفال، وحسنت مستويات الكالسيوم لديهم ونموها في الشهور الاثني عشر الأولى من أعمارهم.