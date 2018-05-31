شقوق في نافذة تعيد طائرة بعد إقلاعها

اضطرت طائرة تابعة لشركة "كابيتال إيرلاينز" كانت في رحلة من الصين إلى فيتنام للعودة بعد ظهور شقوق في إحدى نوافذها، وفق ما قالت وسائل إعلام صينية رسمية، أمس.وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا، إن الرحلة رقم جيه دي 421 من مدينة هانجتشو في شرق الصين إلى نها ترانج على الساحل الفيتنامي عادت بعد ساعة من إقلاعها بعد ظهر الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن بيان للشركة، أن شقوقا ظهرت في نافذة، ولكن ليس في الزجاج الأمامي كما قال بعض الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يبلغ الركاب بوجود شقوق في الزجاج الأمامي.

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" الذي يتابع حركة الطائرات إن الطائرة من طراز "إيرباص"، فيما لم ترد شركة كابيتال إيرلاينز" التي مقرها بكين وهي تابعة لمجموعة (إتش.إن.إيه)، ولا شركة "إيرباص" للطيران على طلبات للتعليق.