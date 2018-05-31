بابوا غينيا تحظر استخدام «فيسبوك» لمدة شهر

تعتزم بابوا غينيا الجديدة حظر استخدام "فيسبوك" لمدة شهر، بعد رصد صفحات شخصية مزيفة ومخاوف من تأثير الموقع في البلاد، بحسب الـ"بي بي سي".

وقال سام باسيل وزير الاتصالات، إن الجهات المختصة سترصد المستخدمين الذين ينشرون محتويات إباحية ومعلومات كاذبة، مشيرا إلى أن البلاد قد تنشئ موقعا منافسا للتواصل الاجتماعي.

وأضاف "سيتيح الوقت إمكانية جمع معلومات ترصد المستخدمين الذين يتخفون وراء حسابات شخصية مزيفة، والمستخدمين الذين ينشرون صورا إباحية، والمستخدمين الذين ينشرون معلومات كاذبة ومضللة".

وتواجه "فيسبوك" رقابة صارمة في أعقاب فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا، المتهمة بحصولها على بيانات نحو 87 مليون شخص من مستخدمي موقع فيسبوك واستخدمتها في حملات انتخابية، فضلا عن انتقادات أخرى بشأن طريقة "فيسبوك" في التصدي للأخبار الكاذبة.

وعلى الرغم من أن نحو 10 في المائة من المواطنين في بابوا غينيا الجديدة يستخدمون الإنترنت، إلا أن البلاد كان لها سبق طرح قواعد خاصة لاستخدام خدمات الإنترنت.

وتهدف الحكومة إلى استخدام الحظر لمدة شهر بغية تحليل كيفية استخدام "فيسبوك"، ومقاضاة من ينتهكون قانون الجريمة الإلكترونية الذي وضعته البلاد عام 2016.

وأصبح تزايد ما يعرف بـ "الأخبار الكاذبة" مشكلة كبيرة تواجه شركات التكنولوجيا في شتى أرجاء العالم، فضلا عن انتقاد هذه الشركات بسبب عدم تحذير المستخدمين من المعلومات التي تعد غير صحيحة ومضللة.