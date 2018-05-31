ولي العهد يبحث مع الرئيس هادي المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، وقائد الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه هادي، والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأستاذ مبارك البحار، وعدد من المسؤولين.

