الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار .. واليورو يقبع قرب أدنى مستوى في 10 أشهر

تراجعت أسعار الذهب أمس في ظل قوة الدولار التي أثرت سلبا في السوق، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل المخاوف المرتبطة بالاضطراب السياسي في إيطاليا والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، انحفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1296 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران (يونيو) 0.3 في المائة إلى 1295.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 16.28 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 900.45 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.2 في المائة إلى 977.31 دولار للأوقية.

إلى ذلك، ارتفع اليورو أمس، لكنه يظل قابعا قرب أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار في الوقت الذي تكبح فيه المخاوف بشأن تعمق الأزمة السياسية في إيطاليا أي ارتفاع.

وعزز الفشل في تشكيل حكومة جديدة بثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو احتمال إجراء انتخابات مبكرة يخشى بعض المتعاملين في السوق أن تصبح بمثابة استفتاء على العملة الموحدة ودور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1573 دولار أمس، بعد أن انخفض لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولار أمس الأول، في الوقت الذي أذكت فيه المخاوف بشأن إيطاليا المعنويات السلبية تجاه العملة الموحدة.

وتراجع اليورو ما يزيد على 4 في المائة منذ بداية الشهر ومازال معظم المحللين يتوخون الحذر بشأن آفاق العملة.

وكان اليورو انخفض 1 في المائة مقابل الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذا آمنا أمس الأول، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه ارتفع نصفا في المائة إلى 1.1493 فرنك مع عودة بعض الهدوء إلى الأسواق.

ومقابل الين، ارتفع اليورو إلى 126.03 ين بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 شهرا عند 124.62 ين في تعاملات الأسواق الخارجية من نحو 131 ينا قبل ما يزيد قليلا على أسبوع.

وهبط الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 94.631 لكنه استقر مقابل الين. وبلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 108.115 ين في الجلسة السابقة في الوقت الذي وجدت فيه العملة اليابانية دعما في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

من جهته، قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أمس، إنه خفض توقعاته لسعر اليورو مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة والستة و12 المقبلة نظرا لعدم الاستقرار الناجم عن الأزمة السياسية في إيطاليا.

وتوقع البنك تداول اليورو عند 1.15 دولار على مدى الثلاثة أشهر المقبلة مقابل 1.20 دولار في التقديرات السابقة. وخفض أيضا توقعاته لستة أشهر إلى 1.20 دولار من 1.27 ولعام إلى 1.25 دولار من 1.30 دولار.

وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة "رغم أننا لا نزال نتبنى نظرة هيكلية إيجابية للعملة فقد أصبح من الصعب تصور حدوث ارتفاع كبير في المدى القريب".