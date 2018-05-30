بورصة مصر تغلق على تراجع جماعي ومؤشرها الرئيسي يخسر 1.44%

دفعت عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 44ر1% مسجلاً 24ر16760 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 61ر0% ليصل إلى 42ر847 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد 12ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 33 ر2159 نقطة, كما خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 7ر10 مليار جنيه ليصل إلى 5ر943 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 094ر1 مليار جنيه.