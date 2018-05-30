مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,260.75 بانخفاض قدره 2.14 نقطة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 977.73 بانخفاض قدره 3.85 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 25 مليونا و 165 ألفا و 432 سهما بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و 992 ألفا و 285 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 35 صفقة.