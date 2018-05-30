رغم تراجع السيولة .. "القيادية" تدفع الأسهم السعودية لتخطي حاجز 8000 نقطة

استعادت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة بدعم القياديات وعلى رأسهم "سابك". وأغلق المؤشر العام عند 8009 نقاط رابحا تسع نقاط بنسبة 0.12 في المائة مع تراجع طفيف في السيولة. رغم استعادة السوق لحاجز 8000 نقطة إلا أنها لم تستطع أن تتجاوز المقاومة عند 8023 نقطة، ومن المهم تجاوزها لتعزيز شهية المخاطرة ودفع المؤشر إلى محاولة تخطي 8100 نقطة، بينما نقاط الدعم عند 7969-7942 نقطة. وعودة تحسن أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات قد تسهم في اندفاع المتعاملين نحو القطاع البتروكيماوي وذلك سيدعم الأداء الايجابي للمؤشر العام، لكن تبقى نتائج الربع الثاني والتوقعات لها أهم العوامل المحركة للسوق خلال الفترة المقبلة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7999 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8043 نقطة رابحا 0.55 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7976 نقطة فاقدا 0.29 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8009 نقاط رابحا تسع نقاط بنسبة 0.12 في المائة. وتراجعت السيولة 1 في المائة بنحو 40 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 42 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو أربعة ملايين سهم لتصل إلى 134 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة لتصل إلى 76 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.79 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.68 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 2.1 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.98 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 881 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 496 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "عذيب للاتصالات" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 5.36 ريال، يليه "حلواني إخوان" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 53 ريالا، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 19 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بدجت السعودية" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، يليه "تكافل الراجحي" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 60 ريالا، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 25.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 839 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 472 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 358 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية