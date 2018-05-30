إضراب مليون موظف يعطل خدمات المصارف الهندية

أصيبت العمليات المصرفية في مختلف أنحاء الهند بالشلل، اليوم الاربعاء، حيث شارك حوالي مليون موظف في إضراب يستمر يومين للضغط من أجل زيادة الاجور.

فقد شارك موظفون ومسؤولون من 37 بنكا حكوميا وخاصا وأجنبيا في الاضراب، الذي دعا إليه المنتدى الموحد للنقابات المصرفية وهي منظمة تمثل تسع نقابات للموظفين المصرفيين.

وقال (سي.إتش) فينكاتاشالام، الامين العام لرابطة عموم الهند للموظفين المصرفيين إن الخدمات المصرفية تضررت في 85 ألف فرع في الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

غير أن ماكينات الصرف الآلي لا زالت تعمل. وأضاف فينكاتاشالام "إننا نطالب بتسوية مبكرة ومعقولة للاجور".

وتابع أن الحكومة أعربت عن عجزها لرفع الاجور، أكثر من 2 بالمئة، على أساس أن بنوك القطاع الخاص، تضررت بسبب ضخامة عدد القروض المعدومة.