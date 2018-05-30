هنغلي الصينية للتكرير ستتلقى أول شحنة نفط سعودي بحلول يوليو

قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن مجموعة هنغلي الصينية الخاصة لإنتاج الكيماويات ستتلقى أولى شحناتها من النفط الخام السعودي بحلول يوليو تموز في الوقت الذي تعد فيه مصفاة جديدة للتشغيل التجريبي في أكتوبر تشرين الأول.وستصبح المصفاة البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين واحدة من أكبر خمس مصاف في البلاد ومشتريا كبيرا للنفط الخام السعودي. والمصفاة مجهزة لتكرير أنواع الخام المتوسطة والثقيلة من السعودية.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب سياسة الشركة إن من المقرر تحميل الشحنة الأولى، ويبلغ حجمها مليوني برميل من الخام العربي المتوسط السعودي، في يونيو حزيران وستستوردها شركة النفط الحكومية الصينية سينوكيم كورب. وقالت مصادر تجارية إن هنغلي وسينوكيم ستفتتحان رسميا مكتبا تجاريا مشتركا في يونيو حزيران في سنغافورة لشراء الخام للمصفاة وبيع منتجات النفط هناك.

وقال المصدر إن هنغلي تتوقع استيراد ما يصل إلى 22 مليون برميل من الخام في العام الحالي لإجراء تجارب التشغيل في المصفاة. وفي العادة تستغرق المصافي الجديدة ما يصل إلى ستة أشهر لإنتاج الوقود الذي يطابق المواصفات التجارية ولزيادة الإنتاج.

وتلقت هنغلي موافقة الحكومة على استيراد 400 ألف برميل يوميا من الخام، لكنها ما زالت في انتظار وزارة التجارة كي تحدد كم من هذه الحصة يمكن استخدامه هذا العام.

وكانت الشركة قالت إن من المتوقع الانتهاء من بناء مجمع التكرير والبتروكيماويات التابع لها في يوليو تموز، على أن تبدأ تجارب التشغيل في أكتوبر تشرين الأول.