علاوة برنت فوق خام دبي تنخفض إلى 3.10 دولار للبرميل.. أدنى مستوى في 5 أشهر

أظهرت بيانات لرويترز اليوم الأربعاء أن علاوة خام برنت في عقود شهر أقرب استحقاق فوق خام دبي انخفضت إلى 3.10 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.

وأظهرت البيانات أن العلاوة السعرية لشهر يوليو تموز تراجعت 18 سنتا عن إغلاق السوق يوم الاثنين، لتنخفض تمشيا مع نزول فارق السعر بين عقود برنت الآجلة تسليم يوليو تموز وعقود أغسطس آب.

ويشجع تقلص الفارق بين برنت ودبي شركات التكرير الآسيوية على شراء المزيد من الخام من حوض الأطلسي ويفرض ضغوطا نزولية على فوارق الأسعار الفورية للخامات المرتبطة بدبي المنتجة في الشرق الأوسط وروسيا.