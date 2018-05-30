الخطوط الجوية الاسكندنافية تسجل خسائر فصلية بـ 40 مليون دولار

أعلنت شركة "الخطوط الجوية الاسكندنافية" أنها سجلت ارتفاعا في الخسائر الفصلية، وأرجعت ذلك إلى تأثيرات العملة وارتفاع تكاليف الوقود.

وبلغ صافي خسائر الشركة في الربع المنتهي في نيسان/أبريل الماضي 358 مليون كرونه (40 مليون دولار) مقارنة بخسائر بـ320 مليون كرونه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، المملوكة بصورة رئيسية لحكومات كل من الدنمارك والنرويج والسويد، أن الربع الثاني عادة ما يكون ضعيفا، وأن الإيرادات الأساسية كانت أفضل من العام الماضي.

وصرح ريتشارد جوستافسون الرئيس التنفيذي للشركة بأن التوقعات بتسجيل أرباح سنوية قبل احتساب الضرائب بـ5ر1 مليار إلى ملياري كرونه لا تزال كما هي دون تغيير. ومن بين المخاوف ضعف الكرونه السويدية في مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الوقود.

وبلغت إيرادات هذا الربع 9ر9 مليون كرونه، بارتفاع بـ7ر0% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها نقلت خلال هذه الفترة 8ر6 مليون راكبا، بارتفاع طفيف على أساس سنوي.