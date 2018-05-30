نمو صافي ربح جازبروم الروسية 11% في الربع الأول

قالت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع 11 بالمئة إلى 371.6 مليار روبل (ستة مليارات دولار) بفضل ارتفاع أسعار الغاز وأحجام المبيعات لتفوق النتائج توقعات المحللين.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول صافي ربح جازبروم إلى 338.3 مليار روبل.

وزادت مبيعات الشركة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار 18 بالمئة إلى 2.14 تريليون روبل.