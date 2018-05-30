صندوق النقد الدولي يدعو الصين وأمريكا لتسوية النزاع التجاري

دعا صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء الصين والولايات المتحدة لتسوية نزاعهما التجاري.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي ألفريد شيبكه للصحفيين في بكين :"نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها ".

وشدد على أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشر على العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين.

وقال شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين :"هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد".

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6ر6% مقابل 9ر6% العام الماضي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2023 ليصل معدل النمو السنوي إلى 5ر5% .

وأشار الصندوق إلى أن الصين بحاجة إلى السيطرة على النمو الائتماني، وضمان فرص متكافئة للشركات المحلية والأجنبية، وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل.