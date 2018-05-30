"مجموعة الطيار" تعلن سدادها قروض طويلة وقصيرة الاجل

اعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن اتمامها اليوم سداد دفعات مبكرة من القرض طويل الاجل والمستحقة عن الأعوام 2019/2020 والنصف الأول من 2021 بمبلغ 307 مليون (ثلاثمائة وسبعة مليون ريال)، كما تم خفض القروض قصيرة الأجل بما يزيد عن 530 مليون ( خمسمائة وثلاثون مليون ريال) من الرصيد حسب القوائم المالية للفترة المنتهية في 31/03/2018م. وقد مولت الشركة السداد المبكر للقروض المشار إليها أعلاه من مصادرها الذاتية حيث تلقت الشركة مبالغ ناتجه عن سداد المديونيات المستحقه على بعض الجهات الحكومية،.