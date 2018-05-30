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أخبار الشركات- محلية

"مجموعة الطيار" تعلن سدادها قروض طويلة وقصيرة الاجل

الاقتصادية من الرياض
اعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن اتمامها اليوم سداد دفعات مبكرة من القرض طويل الاجل والمستحقة عن الأعوام 2019/2020 والنصف الأول من 2021 بمبلغ 307 مليون (ثلاثمائة وسبعة مليون ريال)، كما تم خفض القروض قصيرة الأجل بما يزيد عن 530 مليون ( خمسمائة وثلاثون مليون ريال) من الرصيد حسب القوائم المالية للفترة المنتهية في 31/03/2018م. وقد مولت الشركة السداد المبكر للقروض المشار إليها أعلاه من مصادرها الذاتية حيث تلقت الشركة مبالغ ناتجه عن سداد المديونيات المستحقه على بعض الجهات الحكومية،.
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