أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن تأكيد وكالة التصنيف الائتمانى الدولية موديز لتصنيفها الائتماني للشركة من الفئة (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في أعقاب مراجعتها لأداء الشركة بتاريخ 29-05-2018م. ويعكس الواقع الائتماني المستقل لشركة تشْب العربية للتأمين التعاوني ما يلي: (1) جودة أصول قوية جداً (2) وجود رسملة قوية (3) وجود ربحية قوية، بالإضافة إلى الدعم المنبثق من تشب المحدودة. موديز تؤكد التصنيف الائتماني لـ تشب العربية عند "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
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- "تشب للتأمين" تعلن تأكيد "موديز" لتصنيفها الائتماني من الفئة (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة
أخبار الشركات- محلية
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