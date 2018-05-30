والد الكاتب الربدي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالرحمن بن محمد الربدي، والد عبدالله الربدي كاتب الرأي في صحيفة "الاقتصادية"، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الراجحي في الرياض، والعزاء للرجال والنساء في منزله بحي الأندلس.
"الاقتصادية" التي آلمها الخبر، تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعية المولى- عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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